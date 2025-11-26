Willy Monteiro ecco cosa ha deciso la Cassazione
Svolta sull'omicidio di Willy Monteiro, avvenuto il 6 settembre del 2020 nel comune di Colleferro. La Cassazione ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. Willy Monteiro, la richiesta dell'appello ter per i fratelli Bianchi. "Disporre il processo d'Appello ter per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi": è questa la richiesta formulata in aula dal procuratore generale della Corte di Cassazione, nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
«Non era un eroe, era un ragazzo gentile». 40 secondi porta al cinema la storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro mentre cercava di difendere un amico. Presentato alla Festa del Cinema di Roma e tratto dal libro di Federica Angeli, il film - facebook.com Vai su Facebook
#40secondi: nelle sale il film sull’omicidio di #Willy Monteiro Duarte @FedeAngeli Vai su X
Willy Monteiro, nuovo appello per Gabriele Bianchi per escludere le attenuanti. Ergastolo confermato per Marco - Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo definitivo per Marco Bianchi e nuovo processo in Appello (il terzo) per il fratello Gabriele. Da ilmessaggero.it
Gabriele Bianchi presenta un nuovo ricorso dopo la condanna per l'omicidio di Willy Monteiro - La Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d'appello per Gabriele Bianchi in merito all'omicidio di Willy Monteiro, mentre Marco Bianchi è stato condannato in via definitiva all'ergastolo. Scrive notizie.it
Willy Monteiro: in Cassazione ergastolo definitivo per Marco Bianchi, disposto l'appello ter per il fratello Gabriele - Il Pg ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Marco Bianchi e un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per escludere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che lo aveva condan ... Si legge su ilgiornale.it