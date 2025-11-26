Willy Monteiro ecco cosa ha deciso la Cassazione

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta sull'omicidio di Willy Monteiro, avvenuto il 6 settembre del 2020 nel comune di Colleferro. La Cassazione ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. Willy Monteiro, la richiesta dell'appello ter per i fratelli Bianchi. "Disporre il processo d'Appello ter per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi": è questa la richiesta formulata in aula dal procuratore generale della Corte di Cassazione, nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

