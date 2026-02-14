Dallas | Shelton Kecmanovic e Shapovalov vincono Kecmanovic sorprende Paul e Shelton onora la nonna in lotta

Il Nexo Dallas Open, torneo ATP 500 in corso negli Stati Uniti, ha visto tre vittorie importanti per Shelton, Kecmanovic e Shapovalov. Shelton ha dedicato la vittoria alla nonna, coinvolta in una difficile battaglia di salute. Kecmanovic ha sconfitto in modo inaspettato Tommy Paul, mentre Shapovalov ha mantenuto alta la sua forma nel secondo turno.

Shelton, Kecmanovic e Shapovalov: Sorprese e Conferme nel Torneo di Dallas. Dallas, Texas – Ben Shelton ha superato una combattuta battaglia contro Adrian Mannarino, Miomir Kecmanovic ha colto una sorprendente vittoria su Tommy Paul, e Denis Shapovalov ha continuato la sua solida performance nel secondo turno del Nexo Dallas Open, torneo ATP 500 in svolgimento negli Stati Uniti. Questi risultati, ottenuti giovedì 12 febbraio, delineano un quadro competitivo e ricco di colpi di scena nel circuito maschile. Shelton Supera Mannarino in una Battaglia di Nervi. Ben Shelton ha avuto la meglio su Adrian Mannarino al termine di un match intenso e combattuto, conclusosi con il punteggio di 7-6(2) 6-7(4) 6-3 dopo due ore e tre quarti di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jenson Shelton fatica contro Adrian Mannarino nel match di ottavi dell’ATP Dallas 2026, dove alla fine riesce a superarlo in tre set dopo aver rischiato di perdere il secondo.

Segui in tempo reale la partita tra MusettiSonego e KecmanovicMuller all’ATP di Hong Kong 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: ATP Dallas: Shelton si salva contro Mannarino, Shapovalov convince. Kecmanovic sorprende Paul; Miomir Kecmanovic v Ben Shelton LIVE 14/02/2026 | Tennis; ATP Dallas 2026: Shelton batte l'anarchia di Mannarino; Kecmanovic sorprende Paul; ATP Dallas 2026: Shelton, che fatica contro Mannarino! Paul fuori.

ATP Dallas: Shelton si salva contro Mannarino, Shapovalov convince. Kecmanovic sorprende PaulBen Shelton soffre ancora una volta Adrian Mannarino a Dallas, ma esce alla distanza. Ai quarti anche Marin Cilic e Jack Pinnington Jones ... ubitennis.com

ATP 500 Dallas 2026: Shelton con fatica, bene Shapovalov e CilicArchiviati gli ottavi di finale per l’ATP 500 di Dallas 2026. Avanza con fatica Ben Shelton, mentre va fuori Tommy Paul ... spaziotennis.com

Mannarino-show, il tweener contro Shelton all'Atp Dallas è da applausi. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com

L’ATP 500 di Dallas entra nel vivo della competizione. Archiviati gli ottavi di finale, senza nessun italiano dopo l’uscita di Cobolli, si sono formati gli accoppiamenti dei quarti di finale. Ancora presenti le due star di questo torneo, Fritz e Shelton. Clicca qui per le facebook