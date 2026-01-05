LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 7-6 6-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | gli azzurri vincono soffrendo!

Segui in tempo reale la partita tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller all’ATP di Hong Kong 2026. Gli azzurri hanno conquistato la vittoria in due set, dopo una sfida combattuta. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti e dettagli sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Contesa addormentata nel primo set, fino al 5-5 quando c’è stato il break degli azzurri alla seconda chance costruita nel parziale. Subito dopo è cominciata la ‘congiura’ nei turni di battuta di Musetti, che ha subito il break nel 12° gioco del 1° set e poi anche nel gioco d’apertura del 2° set. I turni di battuta del carrarino forse sono stati l’unica nota dolente dell’esordio stagionale del numero 6 del mondo virtuale, mentre in risposta se l’è cavata discretamente. 10:38 MusettiSonego-KecmanovicMuller 7-6, 6-4! Con la risposta più bella della sua partita il toscano regala la vittoria alla coppia italiana, che parte quindi bene nella nuova stagione! 15-40 Super punto costruito con una serie di dritti anomali da Sonego, il quindici arriva grazie alla chiusura di volo! Due palle match, sarebbero tre con il punto decisivo eventuale! 15-30 Con il servizio ferma l’emorragia Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

