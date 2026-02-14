DALLA SERIE D ALLA SECONDA CATEGORIA Seravezza a Scandicci in casa Camaiore e Real FQ Ma domani il clou è Corsanico-Massarosa

Il Seravezza scende in campo a Scandicci, una partita che potrebbe influenzare la corsa alla promozione in Serie D. La squadra di coach ha perso terreno dopo alcune sconfitte recenti e ora cerca di risollevarsi sul campo avversario. Domani alle 14.30, la sfida tra Tau Altopascio e Grosseto si presenta come il vero big match della giornata nel girone E, con la seconda contro la prima in classifica. Nel frattempo, il match più atteso resta quello tra Corsanico e Massarosa in seconda categoria, con tifosi pronti a riempire gli spalti del campo locale.

In Serie D domani alle 14.30 il match di cartello della 24ª giornata è Tau Altopascio-Grosseto che è 2ª contro 1ª nel girone E dove la 3ª Seravezza (che poi il Tau lo ospiterà al "Buon Riposo" nella partitissima della successiva domenica 22 febbraio) è di scena a Scandicci: arbitrerà Omar Abou El Ella di Milano, assistito da Lisa Turchetto di Mestre e Francesco Dogliani di Conegliano. In casa domani gioca invece il Camaiore che, dopo il derby perso 3-1 a Seravezza, cerca il riscatto interno al Comunale contro lo Sporting Trestina in un fondamentale scontro diretto per la salvezza che sarà diretto da Giovanni Matteo di Sala Consilina, coadiuvato da Gianmarco Valenti di Palermo e da Matteo Soverini di Bologna.