La Juventus si prepara a sfidare l’Inter a San Siro con un nuovo volto e un nuovo protagonista: Kenan Yildiz. La maglia numero dieci, che prima sembrava pesare troppo, ora sembra diventata più leggera, grazie anche alle speranze riposte nel giovane turco. La partita promette di essere una sfida totale, un banco di prova importante per la squadra di Allegri, che vuole dimostrare di aver trovato una strada diversa e più efficace.

Il nuovo corso della Juventus ha un volto nitido e una maglia numero dieci che pesa sempre meno sulle spalle di chi la indossa: quello di Kenan Yildiz. Il talento turco, reduce da un rinnovo di contratto che lo ha blindato come pietra angolare della ricostruzione bianconera, è ormai il simbolo di una squadra che ha scelto di essere verticale, impulsiva e, a tratti, sfacciatamente coraggiosa. La crescita del classe 2005 non è più solo una suggestione estetica, ma un dato di fatto tattico: il suo peso specifico all’interno delle dinamiche offensive di Thiago Motta aumenta proporzionalmente all’importanza dei match, rendendolo l’uomo della provvidenza nelle sfide che decidono una stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, l’effetto Yildiz per colmare il gap: a San Siro la sfida totale contro l’Inter

