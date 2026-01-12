McTominay | Il gap con l’Inter si può colmare questo Napoli non molla

12 gen 2026

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Scott McTominay ha commentato la situazione delle due squadre. Secondo il centrocampista, il divario con l’Inter può essere ridotto, mentre il Napoli dimostra grande determinazione nel mantenere alta la propria posizione in classifica. Le sue parole offrono una prospettiva equilibrata sulla corsa scudetto, evidenziando la competitività e la volontà di miglioramento delle squadre coinvolte.

Nel post-partita di Inter-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato Scott McTominay

© Forzazzurri.net - McTominay: “Il gap con l’Inter si può colmare, questo Napoli non molla”

