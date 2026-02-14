Dalla Pac ai frutteti protetti pioggia di fondi sull’agricoltura | oltre 95 milioni per Forlì-Cesena

Il governo ha assegnato oltre 95 milioni di euro alle aziende agricole di Forlì-Cesena nel 2025, a causa delle recenti crisi climatiche che hanno danneggiato i raccolti. La somma comprende pagamenti provenienti dalla Politica Agricola Comune, fondi per lo sviluppo rurale e misure di emergenza per le calamità naturali. In particolare, molte aziende hanno ricevuto aiuti per sostenere le colture di frutta protetta e i frutteti danneggiati dalla pioggia intensa.

La Regione fa il punto sui pagamenti tra Pac, sviluppo rurale e calamità. L'assessore Mammi incontra le associazioni: focus su clima, pesca e competitività delle imprese Quasi 96 milioni di euro di pagamenti alle imprese agricole del Forlivese-Cesenate nel 2025, tra Pac, Sviluppo rurale, calamità e altri interventi. Ulteriori 22,5 milioni destinati, sempre lo scorso anno, al Riminese. Proseguono gli incontri sul territorio emiliano-romagnolo dell'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, per un confronto diretto con le rappresentanze delle associazioni del mondo agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.