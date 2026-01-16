Memoria dalla Regione 3,5 milioni per non dimenticare | a Forlì-Cesena fondi record agli istituti

La Regione ha stanziato 3,5 milioni di euro per iniziative di memoria a Forlì-Cesena, includendo visite ai luoghi simbolo delle tragedie del ’900, corsi per insegnanti, pubblicazioni e progetti di valorizzazione storica. Questi fondi mirano a preservare e condividere la memoria storica del territorio, attraverso attività di public history, celebrazioni e approfondimenti dedicati agli eventi che hanno segnato la nostra storia.

Viaggi nei luoghi simbolo delle tragedie del ‘900, corsi per docenti e numerose pubblicazioni, public history, valorizzazione dei luoghi della memoria e celebrazioni di ricorrenze importanti per la storia del territorio. Nel triennio 2022-2024, la Regione Emilia-Romagna ha investito quasi 3,5 milioni di euro nelle attività culturali a sostegno della Memoria del ‘900: il dato dell’impegno della Regione è emerso nel corso della commissione Cultura presieduta da Elena Carletti che ha fatto il bilancio della legge regionale “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno delle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione tante risorse in provincia di Forlì-Cesena: "Strumenti nuovi per i ragazzi" Leggi anche: Fondi per frontalieri, via libera dalla Regione: 89 milioni ai comuni di confine Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Memoria, dalla Regione 3,5 milioni per non dimenticare: a Forlì-Cesena fondi record agli Istituti. Ticket e rette Rsa. Gallera annuncia: “Da Regione 35 milioni per ridurli” - Il superticket regionale sarà abbattuto del 50%, passando da un massimo di 30 euro a un massimo 15 euro. quotidianosanita.it La Regione chiede indietro 35 milioni ai medici di famiglia. Sindacati in rivolta: «Chiudiamo i rapporti» - Il recupero delle quote erogate in più e non dovute (già fatto in altre Regioni) è scattato il 31 dicembre per evitare la prescrizione: ogni dottore dovrà restituire circa 70mila euro ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra, 35 milioni per rinnovo contratto regionali - Sul tema il presidente della Regione Renato Schifani stamani ha incontrato a Palazzo d'Orléans i ... ansa.it

In vista della Giornata della Memoria i Punti Lettura della Regione Campania propongono una pratica educativa, estremamente semplici: sedersi insieme alle bambine e ai bambini e leggere un storia, una storia che rechi con sé un racconto di amicizia, di div facebook

“La memoria deve rappresentare un momento per illuminare il cammino contro l’indifferenza e l’odio”. Mozione di Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd) sul Giorno della Memoria: “La Regione promuova e sostenga iniziative” #regioneumbria consigli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.