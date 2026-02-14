Dal cicloturismo al brodetto La costa in vetrina a Milano

Porto Recanati e Potenza Picena hanno preso parte alla Borsa internazionale del turismo a Milano, portando in mostra le specialità delle Marche. La presenza di questi Comuni ha attirato l’attenzione su due settori distinti: il cicloturismo e la gastronomia locale. In mostra c’erano le piste ciclabili e i prodotti tradizionali, come il brodetto, che rappresentano le eccellenze della regione.

Anche Porto Recanati e Potenza Picena hanno partecipato nei giorni scorsi alla Borsa internazionale del turismo organizzata a Milano, all'interno dello stand che mostrava le peculiarità delle Marche. Durante la kermesse, il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini non si è fatto mancare una foto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi. "Sono stati illustrati i principali eventi in calendario: l'Ultramaratona del 21 febbraio, la 5Mila Marche in programma il 19, 20 e 21 settembre, e la stagione estiva dell'arena Gigli – ha spiegato Michelini –. Spazio pure alla tradizione gastronomica con la presentazione della Settimana del Brodetto (6–13 giugno), la partecipazione a Tipicità Festival dove Porto Recanati proporrà il brodetto, e poi il progetto 2026 "Il Gusto del Mare", un percorso che lega le tradizioni marinare portorecanatesi ai piatti tipici del territorio".