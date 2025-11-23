La festa del cicloturismo toscano al circolo Costa Azzurra
Prato, 23 novembre 2025 – Sabato il Circolo Costa Azzurra di Prato ha fatto da cornice a una serata di quelle che restano nel cuore: le premiazioni del Circuito Toscano Cicloturismo 2025. Un appuntamento attesissimo che, ancora una volta, ha dimostrato quanto la passione per le due ruote scorra forte nel territorio pratese e in tutta la nostra regione. La classifica finale ha visto primeggiare l’ASD Costa Azzurra, seguita da Ciclistica Viaccia e AVIS Montevarchi, in un podio che racconta impegno, costanza e un amore autentico per la bicicletta. Risultati che parlano non solo di chilometri percorsi, ma soprattutto di condivisione, spirito di gruppo e appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
