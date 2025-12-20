Fiera del Cicloturismo Dopo Milano e Bologna l’appuntamento è a Padova

Dopo quattro edizioni che si sono svolte a Milano e Bologna sarà Padova a ospitare la Fiera del Cicloturismo, dal 27 al 29 marzo. Fiera Padova si è infatti garantita le prossime tre edizioni della kermesse, fino al 2028, che è diventata riferimento in Italia per le vacanze in bicicletta. Un punto d’incontro privilegiato per tour operator, appassionati e costruttori per offrire un quadro a 360° di un settore che negli ultimi anni ha riscosso un successo crescente. L’ultima edizione della Fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 Paesi, e quest’anno si pone l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’iniziativa soprattutto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

