Torna la giornata di raccolta del farmaco | una settimana di solidarietà per chi ha bisogno

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, torna la giornata di raccolta del farmaco, giunta alla sua 26esima edizione. In tutta Italia, cittadini e associazioni si mobilitano per raccogliere medicine da donare a chi ne ha più bisogno. La povertà sanitaria colpisce oltre mezzo milione di italiani, tra cui 145.000 minori. È un’occasione per aiutare chi si trova in difficoltà a ottenere le cure di cui ha bisogno.

BRINDISI - La povertà sanitaria colpisce oltre mezzo milione di italiani, di cui 145.000 minori. Per loro torna la giornata di raccolta del farmaco, giunta alla sua 26esima edizione, che si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio 2026, in tutta Italia. L'iniziativa, che gode dell'Alto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Giornata La Giornata di raccolta del farmaco torna nelle farmacie comunali Questa mattina le farmacie comunali di Arezzo hanno riaperto le porte alla giornata di raccolta del farmaco. Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesa La Giornata di Raccolta del Farmaco torna anche quest’anno, con la 26esima edizione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Giornata Argomenti discussi: Torna mercoledì 4 febbraio la Giornata mondiale contro il cancro; Torna la Giornata Mondiale contro il cancro infantile; Torna la Giornata Mondiale contro il cancro infantile; Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesa. La giornata di raccolta del farmaco torna nelle farmacie comunaliDa martedì 10 a lunedì 16 febbraio sarà rinnovata una mobilitazione solidale per combattere la povertà sanitaria ... msn.com Torna il maltempo, allerta gialla per tutta la giornata di mercoledìAvviso della protezione civile valido fino alla mezzanotte e in tutta la Sicilia. Il tempo sarà instabile anche nel weekend ... palermotoday.it Dal 10 al 16 febbraio 2026 torna la Giornata di Raccolta del Farmaco, giunta alla sua 26ª edizione, una delle iniziative solidali più significative nel panorama sanitario e sociale italiano. Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/02/08/giornata-di-raccolt facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.