Al via le Giornate di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico

Oggi parte la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco organizzata da Banco Farmaceutico. L’iniziativa coinvolge tutta Italia e durerà fino al 16 febbraio. In questa settimana, i cittadini possono donare medicine non scadute nelle farmacie aderenti per aiutare le persone più in difficoltà. Molti negozianti hanno già allestito punti di raccolta, e le prime donazioni arrivano da diverse città.

Si è data oggi la partenza alla 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa promossa da Banco Farmaceutico, che si svolgerà in tutta Italia dal 10 al 16 febbraio. L’obiettivo, cruciale in un contesto di crescente povertà sanitaria, è raccogliere circa 12.000 medicinali in provincia, e a livello nazionale superare i numeri del 2025, quando furono raccolte 653.339 confezioni per un valore di 5.980.898 euro, destinate a curare quasi mezzo milione di persone. L’Emilia-Romagna è in prima linea in questa battaglia di solidarietà, con 566 farmacie coinvolte e una forte presenza di volontari del Banco, soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa settimana, in tutta Italia, si svolgono le Giornate di raccolta del farmaco organizzate da Banco Farmaceutico.

Inizia oggi a Forlì e dintorni la 26ª Giornata nazionale di raccolta dei medicinali organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico.

Banco farmaceutico, al via l'edizione 2026 04-02-2026

Via alle Giornate di raccolta farmaco per aiutare 4.500 umbri in povertà sanitariadi C.F. Via alle Giornate di raccolta del farmaco, in programma in Umbria e in tutta Italia dal 10 al 16 febbraio. Un centinaio le farmacie umbre che hanno aderito alla chiamata per sostenere i circa ... umbria24.it

La raccolta del Banco farmaceutico durerà fino al 16 febbraio: 126 le farmacie aderenti, nelle quali saranno presenti i 500 volontari delle associazioni beneficiarie facebook