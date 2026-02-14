Dai banchi a rotelle ai robot | impazza la curling mania in Italia
Il nome di questa nuova passione, il curling, si diffonde in Italia dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, che hanno portato alla ribalta questa disciplina. La causa è la crescente curiosità tra gli italiani, attratti dall’idea di avvicinarsi a uno sport meno spettacolare ma più praticabile, anche grazie a iniziative locali come i corsi aperti nelle palestre di città. La novità si nota anche nelle attrezzature: dai banchi a rotelle ai robot, le strutture sportive si aggiornano per coinvolgere più persone.
In Italia è curling mania: le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno confermato la curiosità del Paese nei confronti di questo sport che, a differenza delle altre discipline olimpiche, fa sembrare i suoi praticanti un po’ meno supereroi, e quindi più accessibili rispetto ad altri. Che poi, in realtà, non è nemmeno così, perché questa disciplina richiede un livello di precisione e di calcolo fuori dal comune per essere praticato, per mandare la stone laddove davvero si vuole. Eppure, l’idea che si tratti della versione invernale delle bocce piace tantissimo agli italiani. E piace al punto che sui social spopolano le parodie in cui la stone viene sostituita con qualunque oggetto possa servire allo scopo di imitarla: dalle pentole alle pressione, che in questo contesto sono forse l’oggetto fisicamente più simile a livello di forma, alle aspirapolveri robot, passando per i banchi a rotelle e finendo perfino alle ambulanze, parcheggiate con l’ausilio della scopa per farle “scorrere”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
