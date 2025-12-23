Noi i banchi a rotelle… Bagarre in Senato | 5 Stelle in tilt e La Russa infierisce

Mattinata caratterizzata da toni accesi e scambi polemici al Senato, durante la seduta in cui l’Aula di Palazzo Madama è stata chiamata a pronunciarsi sulla fiducia sulla legge di Bilancio. Nel corso delle dichiarazioni di voto, il dibattito politico si è rapidamente spostato da valutazioni tecniche sulla manovra a riferimenti simbolici e polemici, coinvolgendo direttamente Forza Italia, Movimento 5 Stelle e, in conclusione, anche il presidente del Senato. Tensioni in Senato, scoppia lo scontro tra forze. L’episodio si inserisce nella fase conclusiva dell’iter della legge di Bilancio, uno dei provvedimenti più rilevanti dell’anno, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

