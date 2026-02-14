Dai 25 ai 70 anni di matrimonio | tutte le coppie festeggiate a Signa

A Signa, molte coppie hanno festeggiato oggi anniversari che vanno dai 25 ai 70 anni di matrimonio, riunite per celebrare decenni di vita insieme. La cerimonia è stata organizzata per riconoscere le storie di amore durato nel tempo, con un evento che ha coinvolto anche le famiglie e gli amici. Tra le coppie presenti, alcune hanno condiviso ricordi di momenti difficili e di grandi gioie, mentre altre hanno raccontato come il loro legame si sia rafforzato nel corso degli anni.

Firenze, 14 febbraio 2026 - Tempo di festa, a Signa, per le nozze d’argento, d’oro, diamante, platino e titanio di tante coppie. L’evento, alla seconda edizione, si è svolto a Villa Castelletti, dove l’amministrazione comunale ha invitato le coppie con 25, 50 e 60 anni di matrimonio, oltre a tutte quelle che hanno festeggiato gli anniversari compresi fra i 65 ai 70 anni dal loro ‘sì’. Presenti alla cerimonia, il sindaco Giampiero Fossi e la vicesindaca Marinella Fossi, mentre un intermezzo è stato affidato al Centro Iniziative teatrali di Manola Nifosì. Straordinario traguardo per Carmela Neri e Angelo Salanitro, che hanno celebrato ben settant’anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina a Castiglion Fiorentino si è tenuta una cerimonia speciale per le coppie che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio.

