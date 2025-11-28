Festa per gli anniversari di matrimonio di 124 coppie cervesi | c' è chi celebra 70 anni di amore
Grande festa per le coppie cervesi che sono sposate da 50, 60 e 70 anni e che avranno una giornata dedicata a loro, organizzata dal Comune di Cervia, alla quale parteciperà la Giunta al completo. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 10 nel Magazzino del Sale Torre e nel corso della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
