Conferenza Monaco Rubio | Usa e Europa appartengono l’uno all’altro – La diretta

Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Rubio ha sottolineato come i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico siano fondamentali per affrontare le sfide attuali, precisando che l’alleanza tra Washington e Berlino rimane forte nonostante le divergenze pubbliche. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra gli alleati europei, che temono un allontanamento dagli Stati Uniti.

Secondo giorno della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. La mattinata si apre con l’intervento del Segretario di Stato Usa Marco Rubio che cerca di calmare le acque dopo le dichiarazioni tutt’altro che distensive del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il leader di Berlino, infatti, ha affermato che l’ordine mondiale come lo conoscevamo non esiste più e che tra Europa e Stati Uniti “si è aperto un divario”, la partnership “ha perso la sua naturalezza”. In programma oggi è prevista la riunione dei ministri degli Esteri del G7 e gli interventi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, è arrivato a Monaco per partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza, che si tiene quest’anno sotto il segno delle tensioni tra l’Europa e la Russia, e si concentrerà sui nuovi rischi nel settore energetico e militare.

Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido.

« Trump pense que les dirigeants européens cachent la réalité depuis des années » – Gérald Olivier

