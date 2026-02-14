Cybercrime all’erta | 116.498 attacchi in Italia nel 2025 PagoPA e PEC bersagli di frodi sempre più sofisticate

Nel 2025, in Italia si sono registrati 116.498 attacchi informatici, una cifra che dimostra come i cybercriminali abbiano intensificato le loro azioni. Tra le vittime preferite ci sono i sistemi PagoPA e PEC, spesso prese di mira con truffe sempre più elaborate. Questi attacchi portano a frodi finanziarie e a rischi per la sicurezza dei dati pubblici e privati. Gli hacker usano tecniche più sofisticate, rendendo più difficile riconoscere le truffe in anticipo.

L'Italia sotto attacco: truffe online in crescita, PagoPA e PEC nel mirino dei cybercriminali. L'Italia è sempre più esposta alle minacce del cybercrimine. Nel 2025 si è registrato un'impennata delle truffe online, con 116.498 attacchi informatici – una media di un'incursione ogni cinque minuti – che sfruttano la fiducia degli utenti in strumenti digitali come la piattaforma PagoPA e la Posta Elettronica Certificata (PEC). I criminali mirano a sottrarre dati sensibili, compresi quelli bancari, e in alcuni casi a rubare l'identità delle vittime. Un anno critico per la sicurezza digitale. Il 2025 ha segnato una svolta nel panorama della sicurezza digitale italiana.