Cybercrime 2025 | 51mila casi e 9.250 attacchi informatici in Italia

Nel 2025, l’Italia ha registrato oltre 51.000 casi di cybercrime, con circa 9.250 attacchi informatici. La Polizia Postale segnala un aumento di ransomware, frodi online e reati contro le persone, accompagnato da una crescita dell’e-commerce criminale e dell’utilizzo dei deepfake. Questi dati evidenziano l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza digitale e di sensibilizzare gli utenti su rischi e prevenzione.

Il bilancio della Polizia Postale: più ransomware, frodi online e reati contro la persona. Cresce l'e-commerce criminale e l'uso dei deepfake. Un anno di minacce complesse. Il 2025 ha segnato un aumento della complessità delle minacce cibernetiche: attacchi sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro la persona hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali. La Polizia Postale ha risposto con un approccio integrato basato su prevenzione, indagini e formazione, rafforzando la resilienza del sistema Paese. A diffondere la notizia una comunicazione lasciata sul sito della Polizia di Stato.

