Cuttini affronta le assenze di Polo e Masulovic nel match di Padova

Cuttini prende atto delle assenze di Polo e Masulovic durante la partita contro Monza, che si è giocata a Padova. La squadra padovana ha perso nettamente contro i brianzoli, che hanno vinto tutti e tre i set. La mancanza di alcuni giocatori chiave ha influenzato l’andamento del match e si è sentita molto nel risultato finale.

La Sonepar Padova incassa una sconfitta in trasferta sul campo della Vero Volley Monza, chiudendo la sfida con un 3-0 a favore dei brianzoli. La formazione patavina, guidata da Jacopo Cuttini, ha dovuto fare i conti con due assenze pesanti, Polo e Masulovic, situazione che ha influenzato l'equilibrio del sestetto e ha richiesto soluzioni alternative durante la gara. Monza, allenata da Eccheli, ha espresso una prestazione solida fin dall'inizio, impendendo al team di casa di prendere il controllo del match e di chiudere l'incontro in tre set molto netti. Monza ha imposto ritmo e continuità, controllando ogni parziale e capitalizzando le opportunità a disposizione.