Volley Monza espugna Padova e punta alla Coppa Italia! Sfida imperiale Padar-Masulovic bene Gardini e Orioli

Monza conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro Padova, con un risultato di 3-1, e si avvicina con fiducia alla Coppa Italia. La sfida della decima giornata di Superlega ha visto protagonisti Padar-Masulovic, Gardini e Orioli, con Monza che dimostra carattere e determinazione per puntare ai vertici del campionato.

Monza ha sconfitto Padova per 3-1 (25-22; 18-25; 30-28; 25-20) nel posticipo della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono imposti in trasferta al termine di un incontro particolarmente combattuto: gli ospiti hanno conquistato un doppio break di vantaggio nella parte centrale del set d'apertura (19-15), ma hanno subito una rimonta (20-20) e sono stati costretti a un tirato braccio di ferro; i padroni di casa hanno impattato perentoriamente nella seconda frazione, si sono poi issati sul 23-20 nel terzo parziale e hanno avuto un paio di set-point (24-23 e 25-24), prima di prestare il fianco al Vero Volley, che ha poi dettato legge nel quarto gioco.