La Jomi affronta Padova nell’ultima del 2025

La Jomi Salerno si prepara ad affrontare l’ultima partita del 2025 contro Padova, in una sfida che promette spettacolo e adrenalina. La squadra salernitana torna in casa, determinata a concludere l’anno con una vittoria e consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà un importante appuntamento per testare le ambizioni della Jomi nel prosieguo della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno è pronta a tornare protagonista sul parquet della Palestra Palumbo. Sabato 13 dicembre, nella prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, la formazione salernitana affronterà il Cellini Padova in quella che sarà la seconda partita consecutiva davanti al proprio pubblico. Inoltre, la gara rappresenterà l'esordio ufficiale di Adrian Chirut come nuovo tecnico delle campane. La squadra arriva all'appuntamento dopo il successo ottenuto contro Mestrino, una vittoria importante che ha permesso di ritrovare morale e fiducia dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente contro Cassano Magnago.