Curling la Gran Bretagna stende la Svezia | Edin crolla con Mouat strada in salita alle Olimpiadi Svizzera ok

La Gran Bretagna ha vinto contro la Svezia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Cortina. Edin e la sua squadra hanno subito una sconfitta pesante contro Mouat e i britannici, che ora si avvicinano alla qualificazione. La strada per le medaglie si fa più difficile per gli svedesi, mentre la Svizzera continua a ben figurare. Nel pomeriggio si sono giocate tre partite sul ghiaccio, portando più emozioni e sorprese in questa fase del torneo.

Il torneo di curling maschile prosegue alle Olimpiadi Invernali 2026 con tre partite andate in scena nel pomeriggio sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. La Gran Bretagna ha sconfitto la Svezia per 6-3 nel titanico big match tra due grandissime favorite per le medaglie: Bruce Mouat e compagni si sono imposti di forza contro il quartetto guidato da Niklas Edin, concludendo il confronto con addirittura due end di anticipo. Era semplicemente il confronto roboante tra i Campioni del Mondo in carica e i Campioni Olimpici di Pechino 2022. Gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) hanno messo le cose in chiaro in apertura di partita mettendo a segno due punti, poi hanno operato il break tra quarto e quinto parziale: prima un punto di giustezza, poi una mano rubata e tabellone che recita 4-1 all'intervallo.

