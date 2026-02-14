Curling l’Italia non decolla alle Olimpiadi | Constantini e compagne perdono la mano finale vince la Cina

L’Italia ha subito la terza sconfitta di fila nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché ha perso contro la Cina per 8-7 nell’ultima partita. Constantini e le sue compagne hanno perso la mano finale, lasciando sfuggire la vittoria dopo aver lottato fino all’ultimo punto, in un match deciso negli ultimi turni. La squadra italiana aveva già affrontato due sconfitte contro Svizzera e Corea del Sud, e questa nuova battuta d’arresto complica ulteriormente il percorso verso le medaglie.

L’Italia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver cercato di battagliare contro la Svizzera e aver ceduto di schianto alla Corea del Sud, le azzurre hanno perso contro la non irresistibile Cina per 8-7 e restano così ferme al palo. Il quartetto tricolore non riesce a dare una svolta alla sua avventura a cinque cerchi, rimane all’ultimo posto in classifica e ormai la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classifica del round robin aperto a dieci squadre, è un mero miraggio. La skip Stefania Constantini (bronzo nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner), la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis sono passate a condurre per 7-5 dopo i tre punti messi a segno nell’ottavo end, ma si sono fatte raggiungere al termine della nona frazione e non sono poi riuscite a conservare il martello nel parziale conclusivo, subendo il doloroso sorpasso da parte di Rui Wang e compagne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, l’Italia non decolla alle Olimpiadi: Constantini e compagne perdono la mano finale, vince la Cina Curling, l’Italia crolla contro la Corea del Sud: secondo ko per Constantini e compagne alle Olimpiadi L’Italia perde ancora nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Curling, Constantini e compagne aprono con una sconfitta alle Olimpiadi. L’Italia si inchina alla Svizzera L’Italia del curling apre le Olimpiadi con una sconfitta. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. CONSTANTINI-MOSANER irriconoscibili: il Canada fa festa e vince 7-2 | HIGHLIGHTS |#MilanoCortina2026 Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026 nel curling in doppio misto: vittoria sulla Gran Bretagna in finale per il terzo posto · Risultati Olimpiadi oggi; L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico…; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi; Referendum, video Pd per il no mostra l’Italia del curling. Coni indignato. Mosaner: rimuovetelo. LIVE Italia-Cina 4-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: pareggio azzurro nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10:48 Timeout richiesto dalle italiane. C'è ... oasport.it Curling maschile, prima sconfitta per l'Italia a trazione cembranaDopo le prestigiose vittorie contro Svezia e Gran Bretagna, prima sconfitta nel round robin per l'Italia di Amos Mosaner e Joel Retornaz battuta, dopo tre ore di gara, all'ultima stone dell'extra end ... rainews.it ITALIA vs CINA Curling Femminile Strategia, precisione e nervi d’acciaio sul ghiaccio. Le Azzurre affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cuore cald facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Curling, Germania-Italia 6-5 all'extra end Per l'Italia maschile è la prima sconfitta #SkySport #MilanoCortina2026 x.com