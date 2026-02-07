Curling la Gran Bretagna prosegue la marcia da imbattuta alle Olimpiadi La Svezia vince scontro diretto con l’Italia?

La Gran Bretagna non si ferma e continua a vincere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I britannici hanno ottenuto la sesta vittoria di fila, battendo il Canada nel match che ha aperto la quarta giornata di competizioni sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Intanto, la Svezia trionfa e si mette in corsa, mentre l’Italia spera ancora di fare meglio in un torneo molto combattuto.

La Gran Bretagna prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la sesta vittoria consecutiva regolando il Canada nel big match che ha aperto la quarta giornata di gare sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. Jennifer Dodds e Bruce Mouat si sono imposti con il punteggio di 7-5 contro la coppia formata da Jocelyn Peterman e Brett Gallant. Gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) hanno fatto la differenza quando hanno potuto sfruttare il martello: tre punti nel primo end, due nella terza frazione e due nel quinto parziale.

