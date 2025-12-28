Riunione del Pd ad alta tensione | volano querele tra De Simone e Bruno

Durante la riunione del Pd a Francavilla Fontana, si sono verificati scontri tra De Simone e Bruno, evidenziando tensioni interne alla maggioranza. L’evento ha attirato l’attenzione, portando alla luce divisioni che potrebbero influenzare gli sviluppi politici locali. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà di un contesto politico segnato da divergenze e confronti, che potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità dell’amministrazione.

FRANCAVILLA FONTANA - Se la crisi di maggioranza a Castello Imperiali fosse una serie tv, allora quello che è accaduto ieri mattina (sabato 27 dicembre 2025) durante la riunione del Pd francavillese meriterebbe almeno uno spin-off. Già, perché, dopo la discussione sul prosieguo o meno della.

