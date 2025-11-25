Violenza e discriminazioni | cure specialistiche gratuite per chi trova il coraggio di chiedere aiuto

Un'ulteriore agevolazione sanitaria per le vittime di violenza di genere, per chi viene discriminato a causa del proprio orientamento sessuale o per l'identità di genere. Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico, ora. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#25novembre ’ # # NESSUNA INDIFFERENZA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Costruiamo un futuro senza #discriminazioni Vai su X

La Provincia si illumina di arancione e promuove la formazione contro discriminazioni e violenza nei luoghi di lavoro... - facebook.com Vai su Facebook

In Emilia-Romagna nessun ticket sanitario per le persone che subiscono violenza di genere o per orientamento sessuale - Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico. Si legge su chiamamicitta.it

In Emilia-Romagna nessun ticket per le persone che subiscono violenza di genere o a causa del proprio orientamento sessuale - Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico. Segnala sassuolo2000.it

Prevenire violenza e molestie: il percorso di AOU che non si ferma alla giornata del 25 novembre - da sinistra Casolari, Reggiani Gelmini, Baldino, Maletti, Zanoli, Cecchi Oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre, al Policlinico di Modena, si è tenuto un momento simbolico ma intenso di confronto e sensi ... Da sassuolo2000.it