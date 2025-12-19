All’ospedale di Frattamaggiore l’ambulatorio per le lesioni difficili
All’ospedale di Frattamaggiore nasce l’ambulatorio dedicato alle lesioni difficili, offrendo cure specializzate e tecniche innovative. Un servizio all’avanguardia per il trattamento di ulcere, piaghe da decubito e ustioni, garantendo interventi mirati e personalizzati. Un punto di riferimento per migliorare la qualità di vita dei pazienti con problematiche complesse, grazie a un team di professionisti qualificati e a tecnologie all’avanguardia.
