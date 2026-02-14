Cuore e fegato invertiti 32enne napoletano salvato con un trapianto combinato | è il primo al mondo

Daniele Cacciapuoti, 32 anni di Napoli, ha ricevuto il primo trapianto combinato di cuore e fegato al mondo, dopo che la sua condizione aveva richiesto un intervento urgente. La sua vita è cambiata quando i medici hanno deciso di operarlo con questa tecnica innovativa, che ha permesso di sostituire entrambi gli organi contemporaneamente. Per la prima volta, un paziente con cuore e fegato invertiti è stato salvato grazie a questa procedura sperimentale.

Un trapianto combinato di cuore e fegato ha ridato la speranza a Daniele Cacciapuoti, 32enne programmatore informatico originario di Napoli. L’intervento, portato a termine all’ospedale Molinette di Torino, è stato necessario per far fronte a una rarissima anomalia anatomica: i suoi organi interni erano disposti "a specchio", una condizione chiamata situs viscerum inversus. L’operazione, definita dagli stessi medici come "senza precedenti a livello mondiale", ha coinvolto una task force multidisciplinare della Città della Salute. Daniele, non nuovo alle sfide fin da bambino, si è fatto forza e ha cercato personalmente dove poter essere curato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Molinette senza precedenti: 32enne con cuore e fegato invertiti salvato con "trapianto combinato", è la prima volta al mondo Un intervento straordinario all’ospedale Molinette di Torino ha permesso di salvare un uomo di 32 anni con cuore e fegato invertiti, grazie a un trapianto combinato. 32enne salvato da trapianto per organi invertiti a Torino, primo al mondo: cuore e fegato "a specchio" A Torino, un uomo di 32 anni è stato salvato grazie a un intervento rivoluzionario che ha invertito gli organi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Asl Brindisi. Prenditi cura… Del tuo cuore, al poliambulatorio di Oria la prevenzione cardiologica per i giovani; Trento. Sabato 14 febbraio il convegno Cardiologie aperte all’auditorium dell’ospedale Santa Chiara; Modena. 16 febbraio convegno sulla nuova figura dell’assistente infermiere: Istituzioni e professionisti a confronto. Cuore e fegato in posizione invertita: primo trapianto al mondo riuscito all’ospedale Molinette di TorinoProtagonista un giovane campano di 32 anni nato con una rarissima condizione anatomica, il situs viscerum inversus, in cui gli organi interni sono disposti ... fanpage.it Trapianto combinato cuore-fegato alle Molinette di Torino: intervento senza precedenti su paziente con organi invertitiUn intervento rivoluzionario di 17 ore ha salvato un 32enne con anatomia invertita grazie all'eccellenza medica torinese ... ilfattoquotidiano.it Tre operazioni al cuore tra Campania e Toscana, poi i problemi al fegato. Daniele non si è perso d'animo e ha tentato di contattare i medici dell'ospedale Molinette di Torino. Come si è svolta l'operazione e come sta adesso facebook Trapianto di fegato e cuore riuscito in un paziente con gli organi “invertiti”: prima volta mondiale alle “Molinette” di Torino x.com