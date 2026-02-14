Cuore bruciato ora è scontro tra medici Per il Bambin Gesù non è trapiantabile ma al Monaldi vogliono rioperarlo

Il caso del bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, ha scatenato un acceso confronto tra i medici. Mentre i chirurghi del Bambin Gesù hanno deciso che il trapianto non è possibile, al Monaldi invece vogliono intervenire di nuovo per tentare di riparare il cuore. La discussione tra i medici si infiamma, e le decisioni sul suo futuro restano incerte.

Il lieto fine non è arrivato. Il bambino di Napoli trapiantato con il "cuore bruciato", attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi del capoluogo campano in condizioni gravi, «non è più trapiantabile». Il parere viene dai medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del piccolo che nutriva ancora un po' di speranza. L'annuncio che il parere dell'ospedale era arrivato e non dava buone notizie è stato dato in tv, in collegamento con la trasmissione Mi manda Raitre, dal legale della famiglia Francesco Petruzzi. Cuore "bruciato", la mamma del bimbo: «Ora è primo nella lista in Italia». 🔗 Leggi su Leggo.it

Il legale della famiglia ha comunicato in televisione che, secondo i medici dell’ospedale Bambin Gesù, il bambino di Napoli non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore.

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

