Cuore bruciato ora è scontro tra medici Per il Bambin Gesù il bimbo non è trapiantabile ma al Monaldi vogliono rioperarlo

Il bambino di Napoli, che aveva ricevuto un cuore danneggiato, si trova nel mezzo di un acceso dibattito tra i medici. Mentre al Bambino Gesù hanno deciso che il trapianto non è possibile, al Monaldi spingono per un intervento di rioperazione. La discussione riguarda le differenze di opinioni sulla cura migliore per il piccolo.

Il lieto fine non è arrivato. Il bambino di Napoli trapiantato con il "cuore bruciato", attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi del capoluogo campano in condizioni gravi, «non è più trapiantabile». Il parere viene dai medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del piccolo che nutriva ancora un po' di speranza. L'annuncio che il parere dell'ospedale era arrivato e non dava buone notizie è stato dato in tv, in collegamento con la trasmissione Mi manda Raitre, dal legale della famiglia Francesco Petruzzi. Cuore "bruciato", la mamma del bimbo: «Ora è primo nella lista in Italia». 🔗 Leggi su Leggo.it

Il caso del bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, ha scatenato un acceso confronto tra i medici.

Il legale della famiglia del bambino di due anni ha dichiarato che, dopo aver analizzato i referti, l’ospedale Bambino Gesù ritiene il piccolo non trapiantabile più, mentre il Monaldi conferma che il cuore può ancora essere salvato.

