Caso cuore bruciato legale della famiglia bimbo | Per il Bambin Gesù non è più trapiantabile Per il Monaldi sì può ancora

Il legale della famiglia del bambino di due anni ha dichiarato che, dopo aver analizzato i referti, l’ospedale Bambino Gesù ritiene il piccolo non trapiantabile più, mentre il Monaldi conferma che il cuore può ancora essere salvato. Questa differenza di valutazioni complica ulteriormente il caso, che ha già subito un lungo percorso di interventi e trattamenti. La famiglia attende con ansia una risposta definitiva, mentre la situazione clinica del bambino rimane critica.

“Secondo l’ospedale Bambino Gesù” il bambino “non è più trapiantabile“. Una notizia logorante, un’ombra scura che si poggia sul destino del bimbo di appena due anni cui è stato trapiantato un cuore risultato poi danneggiato. Il parere giunto è dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino di Napoli. A renderlo noto è proprio il loro legale, Francesco Petruzzi, in collegamento con la trasmissione televisiva Mi Manda Raitre. La speranza, però, è una fiamma inesauribile, l’ultima a spegnersi. E lo spiraglio ottimistico arriverebbe invece dall’ospedale Monaldi dove il piccolo paziente è tuttora ricoverato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il legale della famiglia ha comunicato in televisione che, secondo i medici dell’ospedale Bambin Gesù, il bambino di Napoli non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore.

Il legale della famiglia del bambino napoletano di 2 anni e 4 mesi afferma che il cuore del piccolo, danneggiato gravemente, non può più ricevere un nuovo trapianto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, mentre il medico che ha eseguito l’intervento sostiene il contrario.

