Cuesta | Fiducia ed equilibrio per il Parma Valenti torna Ordonez resta

Cuesta ha spiegato che la fiducia e l’equilibrio sono fondamentali per il Parma, dopo il ritorno di Valenti e la conferma di Ordonez in rosa. Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Verona, l’allenatore ha sottolineato che il mix di esperienza e motivazione sarà determinante. Ha anche aggiunto che il rientro di Valenti rappresenta una risposta alla necessità di rafforzare la difesa, mentre la presenza di Ordonez garantisce continuità nel reparto offensivo.

Nel contesto della vigilia di Parma-Verona, la conferenza stampa ha delineato i principi guida e le condizioni della squadra, evidenziando come l'approccio alla gara debba fondarsi su accuratezza, spirito di gruppo e gestione oculata della rosa. Le dichiarazioni raccolte mostrano una squadra determinata a crescere, mantenendo la concentrazione sugli obiettivi e sulla qualità della prestazione. La fiducia viene presentata come elemento centrale, da coltivare con equilibrio e consapevolezza dell'importanza della sfida. Si enfatizza la necessità di affrontare la partita con umiltà e di eseguire ogni reparto con la massima intensità.