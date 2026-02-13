Parma Valenti torna ad allenarsi | Estevez resta in dubbio

Lautaro Valenti si è riaggregato alla squadra di Parma dopo un periodo di assenza, tornando a allenarsi regolarmente al centro sportivo di Mutti. La sua presenza rappresenta una buona notizia per il club, che spera di recuperarlo in vista delle prossime partite. Restano invece in dubbio le condizioni di Estevez, il cui stato di salute non è ancora certo. I tifosi attendono aggiornamenti dal tecnico, sperando di poter contare su tutti i giocatori chiave.

Lautaro Valenti ha ripreso a lavorare con il gruppo, partecipando regolarmente alla seduta odierna al Mutti Training Center. Il difensore argentino punta alla convocazione per lo scontro salvezza contro il Verona, in programma domenica alle 15 al Tardini. Sarà invece decisivo il test di domani per Nahuel Estevez, ancora in dubbio per via del fastidio al ginocchio che lo tormenta dalla scorsa settimana. Il centrocampista argentino lavora per andare almeno in panchina. Da Verona al Verona, il Parma ha messo la . quinta. Sono infatti cinque le gare da tre punti per la banda Cuesta in questo intervallo di tempo, fatto di 13 partite.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Napoli XI: Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, McTominay, Politano, Lang, Højlund Parma XI: Rinaldi; Britschgi, Circati, Valenti, Troilo; Keita, Sørensen, Estévez; Ondrejka, Ordóñez, Cutrone #NapoliParma x.com