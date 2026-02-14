Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Verona | Vogliamo avere fiducia ed equilibrio Torna Valenti su Ordonez dico questa cosa

Carlos Cuesta ha parlato alla vigilia di Parma Verona, spiegando che la squadra vuole mantenere fiducia e stabilità in vista della partita. Durante la conferenza, ha annunciato il ritorno di Valenti e ha commentato la prestazione di Ordonez, dicendo che ci sono alcune cose da migliorare. Il difensore colombiano ha anche sottolineato l’importanza di affrontare la sfida con attenzione e determinazione. La partita si gioca domani alle 15, e Cuesta si è detto pronto a dare il massimo.