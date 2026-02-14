Serie C | Picerno batte il Crotone 3-1 e interrompe la striscia positiva | rigore fallito nel finale

Il Picerno ha sconfitto il Crotone 3-1, causando l’interruzione della serie positiva dei calabresi. La partita si è decisa con un rigore sbagliato dal Crotone nel finale, dopo aver subito due gol nel primo tempo. La squadra di casa ha approfittato di alcune imprecisioni difensive degli ospiti, aggiudicandosi una vittoria importante per la classifica.

Crotone frenato dal Picerno: 3-1 e stop alla serie positiva. Il Crotone incassa una sconfitta inaspettata sul campo del Picerno, perdendo 3-1 una partita che interrompe una striscia di cinque risultati utili consecutivi nel campionato di Serie C. La sfida, disputata oggi, 14 febbraio 2026, ha visto i padroni di casa imporsi con una prestazione convincente, mentre gli uomini di mister Longo hanno faticato a trovare la giusta continuità di gioco. La rete del possibile pareggio, sfumata con un rigore fallito nel finale, ha completato una giornata negativa per i pitagorici. Dominio iniziale del Picerno e vantaggio rapido.