Crosetto da Monaco conferma fiducia negli Usa | Nato base della pace nel mondo

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha detto a Monaco che la NATO resta il pilastro della pace nel mondo, rafforzando la sua fiducia negli Stati Uniti dopo settant’anni di alleanza. Crosetto ha sottolineato che l’Italia mantiene rapporti stretti con gli Usa, anche di fronte alle critiche di alcuni politici tedeschi come Merz. Durante l'incontro, ha anche ricordato che il supporto americano rappresenta una garanzia per la sicurezza nazionale.

Da un lato, il cancelliere tedesco Friedrich Merz che, dalla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, parla di “divario tra Ue e Usa” rivendicando per il Vecchio Continente maggior protagonismo e un ruolo da “vero global player”. Dall’altra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni che, con il proverbiale colpo al cerchio ed alla botte, concorda con il suo omologo sul fatto che l’Europa debba lavorare per essere un importante attore geopolitico, ma respinge decisa le critiche al mondo MAGA. In mezzo, l’irenico e conciliante ministro della Difesa Guido Crosetto, presente anche lui alla tre giorni ospitata dall’Hotel Bayerischer Hof. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Marco Crosetto ha commentato i rapporti tra Stati Uniti e Europa, paragonandoli a una relazione coniugale in cui le discussioni sono normali e si risolvono con il tempo.

Durante la cerimonia di auguri natalizi ai militari all’estero, il ministro Crosetto e il generale Portolano hanno sottolineato l’importanza dell’impegno italiano nelle missioni di pace, evidenziando la dedizione del nostro Paese nel garantire stabilità e sicurezza a livello internazionale.

