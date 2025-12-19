Missioni di pace Crosetto e Portolano tracciano l’impegno dell’Italia nel mondo

Durante la cerimonia di auguri natalizi ai militari all’estero, il ministro Crosetto e il generale Portolano hanno sottolineato l’importanza dell’impegno italiano nelle missioni di pace, evidenziando la dedizione del nostro Paese nel garantire stabilità e sicurezza a livello internazionale. Un momento di riflessione e riconoscimento del ruolo fondamentale delle forze armate nel contesto globale.

Nell’ambito della tradizionale cerimonia di auguri natalizi ai militari italiani impegnati all’estero, alla presenza del presidente della Repubblica e dei vertici delle Forze armate, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, hanno tracciato un quadro completo dell’impegno italiano nel mondo e delle sfide globali per la sicurezza.  L’Italia primo contributore europeo. Il generale Portolano ha ribadito come l’Italia sia oggi il primo contributore europeo alle missioni militari internazionali, sia in ambito Nato sia nell’Unione europea, e come sia tra i principali fornitori di caschi blu tra i Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

