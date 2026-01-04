Cronaca risultato e gol mentre i Blues rubano il punto alla morte

Nel match tra Manchester City e Chelsea all’Etihad Stadium, i Blues hanno strappato un punto nel finale, pareggiando 1-1. Enzo Fernandez ha segnato in pieno recupero, rimontando il gol di Tijjani Reijnders nel primo tempo. La partita, valida per la Premier League, ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto, offrendo un risultato che riflette l’equilibrio tra le due formazioni.

2026-01-04 21:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Rimani aggiornato su tutta l'azione di Manchester City vs Chelsea in Premier League Il Manchester City è stato costretto all'1-1 dal Chelsea all'Etihad Stadium dopo che Enzo Fernandez ha segnato in profondità nel tempo di recupero per annullare il primo tempo di Tijjani Reijnders. La squadra di Pep Guardiola sembrava sulla buona strada per un'altra vittoria casalinga in Premier League dopo aver controllato a lungo la gara, ma la pressione finale del Chelsea è stata alla fine premiata con un pareggio all'ottavo minuto di recupero.

