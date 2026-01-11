L’era di Rosenior inizia con enfasi quando i Blues segnano cinque gol nel terzo turno della FA Cup

L’era di Liam Rosenior al Chelsea è iniziata con una vittoria significativa nel terzo turno della FA Cup, con i Blues che hanno segnato cinque gol contro il Charlton. I marcatori sono stati Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu e Pedro Neto, confermando un buon avvio per il nuovo allenatore. Questa partita segna un momento importante per il club nella stagione 2026.

2026-01-11 00:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’era di Liam Rosenior al Chelsea è iniziata con una vittoria dopo che i gol di Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu e Pedro Neto hanno assicurato una vittoria per 5-1 sul Charlton nel terzo turno della FA Cup. L’ex allenatore dello Strasburgo è stato ufficialmente confermato come allenatore dei Blues martedì e la sua prima uscita con il club londinese è stata felice poiché hanno ottenuto buoni vincitori al The Valley. Il risultato forse ha reso un leggero disservizio ai padroni di casa, che per un po’ hanno dato ai loro ospiti della Premier League molto su cui riflettere e ne hanno recuperato uno con Miles Leaburn. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26

Leggi anche: Formazioni, statistiche e anteprima del terzo turno della FA Cup 2025/26

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

«Purtroppo, il corso non ha potuto essere svolto a causa di circostanze impreviste. Comprensibilmente, a causa delle circostanze, devo accettare la situazione così com'è». Liam Rosenior non ha ancora iniziato la sua esperienza alla guida del Chelsea e già s - facebook.com facebook