Cristina Bartesaghi nuova segretaria PD di Abbadia Mandello e Lierna
Cristina Bartesaghi ha preso il ruolo di nuova segretaria del circolo del Partito Democratico di Abbadia, Mandello e Lierna, dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti domenica scorsa. La decisione arriva in un momento di rinnovamento per il gruppo, che punta a rafforzare la presenza sul territorio e coinvolgere più attivamente i cittadini nelle iniziative locali. La sua nomina segue un lungo confronto interno e rappresenta un passo importante per la squadra del partito.
"Dobbiamo agire come un collante per promuovere politiche sovracomunali su trasporti e tutela del lago, garantendo una presenza costante nelle frazioni e offrendo soluzioni concrete ai problemi quotidiani" Il circolo del Partito Democratico di Abbadia-Mandello-Lierna ha eletto la nuova segretaria di circolo. Sarà Cristina Bartesaghi, di Abbadia, a guidare il circolo per i prossimi anni rinnovando l’impegno del Partito Democratico nel territorio. Cristina Bartesaghi, già sindaca di Abbadia Lariana dal 2009 al 2019 e una vita passata tra politica e amministrazione locale, rappresenterà una guida sicura e di esperienza per il partito del basso lago.🔗 Leggi su Leccotoday.it
