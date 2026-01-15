Una Christie diversa dal solito
Per celebrare i cinquant’anni dalla scomparsa di Agatha Christie, vi proponiamo una serie televisiva differente dal solito.
Se volete vedere una trasposizione seriale delle opere di Agatha Christie (di cui quest'anno cadono i cinquant'anni dalla morte) fuori dal normale canone PoirotMarple vi conviene andare sulla piattaforma Netflix e dedicarvi alla serie: I sette quadranti. Intanto i tre episodi vantano un cast stellare: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter (foto), Martin Freeman. Poi c'è il piacere di vedersi squadernare davanti uno dei romanzi meno noti della Regina del giallo, dotato però di una trama veramente intrigante. Veniamo alla trama ridotta a concentrato. I ricchissimi Sir Oswald e Lady Coote organizzano una festa a Chimneys, la loro lussuosa tenuta nella campagna britannica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
