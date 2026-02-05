Valencia batte Hapoel Tel Aviv grazie a Super Montero

La Valencia Basket si prende una vittoria importante contro l’Hapoel Tel Aviv grazie a Montero, che firma una prestazione da manuale. I tifosi sono esplosi di gioia dopo il canestro decisivo, mentre i giocatori si abbracciano sul campo. La squadra spagnola ha mostrato carattere e determinazione, conquistando due punti fondamentali in casa.

MONTERO YOU A BAD BAD MAN! #MotorolaMagicMoment @Moto I @valenciabasket pic.twitter.comWJ0hTBkIvI A HUGE win in the race for -season! #EveryGameMatters pic.twitter.com3QgCJjnjXu In una sfida di Eurolega tra due squadre impegnate nella corsa ai playoff, Valencia Basket ha imposto la propria interpretazione della contesa a Tel Aviv grazie a una prova decisiva nel finale e a una prestazione di livello da parte di Jean Montero. La gara ha visto un ribaltamento della situazione e un overtime che ha determinato la vittoria degli spagnoli, consolidando la posizione in vetta alla lotta per i quarti di finale.

