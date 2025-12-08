Pisa-Parma sfida salvezza già decisiva? Il pronostico

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lunedì di campionato si apre all'Arena Garibaldi con lo scontro tra nerazzurri e ducali: una sfida delicata per il futuro delle due squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pisa parma sfida salvezzaPisa-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Parma, gara valida per il 14° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 alla Cetilar Arena e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Si legge su tuttosport.com

