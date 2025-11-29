Genoa-Verona | in coda è già sfida salvezza
Genoa-Verona: in campo nel capoluogo ligure una sfida cruciale per la salvezza. Genoa-Verona: un match decisivo Il Genoa e l’Hellas Verona si affrontano oggi in una partita decisiva per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoblù vogliono confermare la ripresa delle ultime giornate, mentre gli scaligeri cercano disperatamente punti. Al Ferraris è tutto pronto: fischio d’inizio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
De Rossi si affida ancora a Vitinha-Colombo, Zanetti sorprende in attacco! Le formazioni ufficiali di Genoa-Verona #Fantacalcio Vai su X
Marassi, si gioca Genoa-Verona, modifiche alla viabilità - facebook.com Vai su Facebook
Genoa - Hellas Verona, la cronaca minuto per minuto - I rossoblù di De Rossi, terzultimi, a caccia del primo successo al Ferraris nello scontro salvezza con gli scaligeri ultimi in classifica ... Segnala rainews.it
Genoa - Hellas Verona, le formazioni ufficiali | Scontro salvezza al Ferraris - I gialloblu non hanno ancora trovato la vittoria in campionato, il Grifone ne ha invece raccolta solamente una, così le due squadre occupano l'ultimo ed il terzultimo posto in classifica ... Secondo veronasera.it
Brividi in coda: Genoa-Verona vale doppio. E Zanetti rischia l’esonero - Sabato alle 15 al Ferraris (arbitra Fabbri) il confronto con gli scaligeri, gli unici con la Fiorentina a non aver mai vinto. primocanale.it scrive