Sicurezza e rapporti con Roma botta e risposta Sala-Piantedosi

Da ilgiorno.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si è assistito a un confronto tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, focalizzato sulle tematiche di sicurezza e sui rapporti tra Milano e Roma. Il dibattito ha evidenziato le diverse prospettive delle istituzioni sulla gestione della sicurezza urbana e sulle collaborazioni tra le autorità locali e nazionali. Questo scambio rappresenta un momento importante nel dialogo istituzionale tra le due città.

Botta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con al centro il nodo della sicurezza e dei rapporti Milano-Roma. Alle parole del sindaco su una "volontà politica" di fare male alla città, ha replicato il ministro: "L’ho trovato un modo del sindaco di sviare la discussioni su altri argomenti che gli stanno più a cuore". Parole che hanno provocato la reazione di Sala. "Invito il ministro Piantedosi a non pensare di essere al centro del mondo. La mia osservazione era relativa alla narrazione imperante su Milano. Piantedosi – spiega – era lontano dai miei pensieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sicurezza e rapporti con roma botta e risposta sala piantedosi

© Ilgiorno.it - Sicurezza e rapporti con Roma, botta e risposta Sala-Piantedosi

Leggi anche: Rapporti Usa-Ue, botta e risposta social Crosetto-Borghi: “Se non capisci un tweet…”

**Sicurezza: Lupi, 'piena sintonia con Piantedosi, seria risposta a cittadini'**In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza, le forze politiche confermano la loro piena sintonia con il ministro Piantedosi riguardo alle strategie di contrasto all’immigrazione illegale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sicurezza e rapporti con Roma, botta e risposta Sala-Piantedosi; Riforma del Consiglio di Sicurezza, l’Italia rilancia il modello UfC: più eletti, meno veti; TV: Scuola, università, sicurezza e studenti nella nuova puntata di Talk 24 su Teleromagna; Meloni a Tokyo, tra manga e crisi internazionali: cosa c’è dietro l’asse con il Giappone.

sicurezza e rapporti conSicurezza e rapporti con Roma, botta e risposta Sala-PiantedosiBotta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con al centro il nodo ... msn.com

Meloni: 'Dalle toghe scelte che mettono a rischio la sicurezza. Con Mattarella non sempre d'accordo ma ottimi rapporti'Dalle crisi internazionali all'economia, dalle questioni interne alla maggioranza alle riforme: fuoco di fila di domande per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che per quasi tre ore venerdì ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.