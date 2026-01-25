sicurezza e rapporti con roma botta e risposta sala piantedosi

Recentemente, si è assistito a un confronto tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, focalizzato sulle tematiche di sicurezza e sui rapporti tra Milano e Roma. Il dibattito ha evidenziato le diverse prospettive delle istituzioni sulla gestione della sicurezza urbana e sulle collaborazioni tra le autorità locali e nazionali. Questo scambio rappresenta un momento importante nel dialogo istituzionale tra le due città.

Botta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con al centro il nodo della sicurezza e dei rapporti Milano-Roma. Alle parole del sindaco su una "volontà politica" di fare male alla città, ha replicato il ministro: "L’ho trovato un modo del sindaco di sviare la discussioni su altri argomenti che gli stanno più a cuore". Parole che hanno provocato la reazione di Sala. "Invito il ministro Piantedosi a non pensare di essere al centro del mondo. La mia osservazione era relativa alla narrazione imperante su Milano. Piantedosi – spiega – era lontano dai miei pensieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

**Sicurezza: Lupi, 'piena sintonia con Piantedosi, seria risposta a cittadini'**In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza, le forze politiche confermano la loro piena sintonia con il ministro Piantedosi riguardo alle strategie di contrasto all’immigrazione illegale.

