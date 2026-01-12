La città è un grande ‘prato’ verde | Dateci spazi sostenibili e sicuri

Prato è una città che sogniamo come un grande prato verde, un luogo sicuro e sostenibile per tutti. Noi, quattordici bambini di quinta primaria, crediamo che gli spazi urbani debbano essere pensati anche con gli occhi dei più piccoli, per creare ambienti più belli, più verdi e più vivibili. È importante che la città si trasformi in un posto dove crescere e giocare in sicurezza, rispettando la natura e il benessere di tutti.

Siamo una classe di 14 bambini di quinta primaria e la nostra città si chiama Prato. Secondo noi questo nome è molto speciale, perché Prato dovrebbe essere davvero un grande prato verde, pensato e visto con gli occhi dei bambini. Quando immaginiamo la nostra città ideale, non pensiamo a palazzi grigi e strade rumorose, ma a una città viva, colorata e piena di natura. La nostra Prato è una città a grandezza di bambini. Le strade non sono solo di asfalto, ma diventano sentieri morbidi tra l’erba, dove possiamo camminare tranquilli e andare in bicicletta insieme agli amici. Le piazze sono grandi prati verdi, senza macchine, dove possiamo correre, sederci per terra, rotolarci e inventare giochi sempre nuovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città è un grande ‘prato’ verde: "Dateci spazi sostenibili e sicuri" Leggi anche: I ragazzini al Comune: "Dateci degli spazi" Leggi anche: Il futuro dell’ippodromo tra nuovi spazi sportivi, aule studio e verde: "Un parco urbano per tutta la città" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Grande successo per la terza edizione del concorso “Saronno Città delle vetrine di Natale 2025” organizzato da Radiorizzonti InBlu. Ieri mattina in piazza Libertà la premiazione dei vincitori - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.