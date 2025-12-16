Un gruppo di giovani ha scritto una lettera al Comune, esprimendo il desiderio di spazi dedicati e di libertà all’interno del parco dell’ospedale Murri. Nei loro messaggi, raccontano come abbiano creato un velodromo e altre strutture, chiedendo maggiore attenzione alle esigenze dei ragazzi. Un gesto che mette in luce il bisogno di luoghi di aggregazione e di confronto per i giovani.

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzini al Comune: "Dateci degli spazi"

"Ci chiediamo se siete mai stati giovani e la risposta forse è: no". Questo è il titolo della dura lettera comparsa all’interno dell’ampio parco dell’ ospedale Murri dove un gruppo di ragazzi aveva costruito un vero e proprio velodromo con tanto di segnaletica e casetta sull’albero. Un sogno che poi è stato interrotto dalla segnalazione di alcuni cittadini all’Ast Ancona e al Carlino che ha raccontato l’impresa impegnativa dei ragazzi che hanno anche dovuto sbancare terreno per realizzare le rampe e il percorso. Dopo le segnalazioni il velodromo, trattandosi di parco dell’ospedale a uso pubblico è stato rimosso. Ilrestodelcarlino.it

Pinguini Tattici Nucleari - Islanda (Testo/Lyrics)

I ragazzini al comune: "Dateci degli spazi" - Lettera di protesta dopo lo smantellamento del velodromo abusivo realizzato nel parco dell’ospedale: "Avevamo costruito tutto dal nulla" ... msn.com