Melendugno a un passo dal sogno | mercoledì la semifinale di Coppa Italia contro Costa Volpino

Mercoledì 14 gennaio, il Pala Cbl di Costa Volpino ospiterà la semifinale di Coppa Italia tra Narconon Volley Melendugno e Costa Volpino. Un’occasione importante per la squadra, che si prepara a affrontare una sfida cruciale nel percorso verso la finale. L'incontro rappresenta un momento significativo per il club e i suoi tifosi, con l’obiettivo di raggiungere un risultato positivo e lasciare un segno nella competizione.

