Melendugno a un passo dal sogno | mercoledì la semifinale di Coppa Italia contro Costa Volpino

Mercoledì 14 gennaio, il Pala Cbl di Costa Volpino ospiterà la semifinale di Coppa Italia tra Narconon Volley Melendugno e Costa Volpino. Un’occasione importante per la squadra, che si prepara a affrontare una sfida cruciale nel percorso verso la finale. L'incontro rappresenta un momento significativo per il club e i suoi tifosi, con l’obiettivo di raggiungere un risultato positivo e lasciare un segno nella competizione.

MELENDUGNO – Non è solo una partita di pallavolo, è un appuntamento con il destino. Mercoledì 14 gennaio, il Pala Cbl di Costa Volpino diventerà il teatro di una sfida che promette di scrivere la pagina più gloriosa nella storia della Narconon Volley Melendugno. Alle ore 20,30, fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

